Алёна Бронникова Власти объявили торги о реновации территорий Разгуляя и Городских горок в Перми Начальная цена составляет почти 53 млн рублей

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущества Прикамья объявило о начале процедуры аукциона на право заключения договора о реновации территории в микрорайонах Разгуляй и Городские горки в Перми. Согласно представленной на площадке «Сбербанк-АСТ» информации, начальная стоимость составляет 52,9 млн руб.

Заявки на участие будут приниматься с 21 ноября по 17 декабря. Торги и подведение итогов запланированы на 22 декабря. Шаг аукциона составит 2,6 млн руб. Договор с победителем заключается на 15 лет.

Реновация территории запланирована в границах улиц Красновишерской, Фрезеровщиков, Краснокамской, а также вдоль Северной дамбы и ул. Екатерининской. Она состоит из пяти контуров в Мотовилихинском и Ленинском районах общей площадью 15,97 га, частично расположена в границах экопарка «Егошихинская долина" и достопримечательного места «Пермь Губернская, поселение».

Приказ о комплексном развитии территорий жилой застройки в микрорайонах Городские горки и Разгуляй был подписан в начале октября. По условиям договора, девелопер должен будет предоставить в построенных домах помещения для школы искусств (1,1 тыс. кв. м) и общественного центра (не менее 70 кв. м), а также создать дорожную инфраструктуру, подготовить необходимую документацию и разработать концепцию пространства с учётом исторического наследия и ООПТ.

В границах первого контура будут построены многоквартирные дома общей жилой площадью не более 82 тыс. кв. м (без учёта балконов и лоджий), высотой до 24 этажей, со встроенными помещениями общественного центра и школы искусств. В границах второго контура — помещения площадью не менее 450 кв. м или отдельно стоящее здание для размещения МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

В границах остальных контуров инвестор должен возвести многоквартирные дома общей жилой площадью не более 18 тыс. кв. м (без учёта балконов и лоджий), высотой до семи этажей, отдельно стоящее здание под пятизвёздочную гостиницу с общим номерным фондом не менее 80 номеров.

В перечень земельных участков и объектов капстроительства, расположенных в границах КРТ, подлежащих сносу или реконструкции, вошли 42 объекта, в том числе индивидуальные и многоквартирные жилые дома, стоянки, огороды, административное здание и др., общей площадью 35,2 тыс. кв. м. Снесены будут 44 объекта ИЖС общей площадью 5,8 тыс. кв. м и четыре объекта нежилого значения: гараж по ул. Парковой, 7а, здание дирекции дорожного движения по ул. Пермской, 2а, здание в частной собственности по ул. Екатерининской, 31 и здание кислородной станции по ул. Советской, 1.

Два дома признаны аварийными и подлежащими расселению и сносу — по ул. 2-й Разгуляйской, 9 и ул. Суксунской, 10. Не признаны аварийными, но их необходимо расселить и снести — построенные в 1917 году дома по ул. Краснокамской, 20 и ул. Фрезеровщиков, 65а.

