Подписан приказ о КРТ в пермских микрорайонах Городские горки и Разгуляй Приём заявок на участие в аукционе стартует в октябре

В Перми подписан приказ о комплексном развитии территорий жилой застройки в микрорайонах Городские горки Мотовилихинского района и Разгуляй Ленинского района. Целью проекта является обновление Разгуляя, направленное на повышение комфорта проживания, сохранение исторического и культурного наследия, а также реализацию экологических мероприятий. Об этом сообщили в Минимущества Пермского края, добавив, что приём заявок на участие в аукционе стартует в октябре.

Девелопер должен будет предоставить помещения для школы искусств (1112 кв. м) и общественного центра (не менее 70 кв. м), а также создать дорожную инфраструктуру.

Инвестору предстоит подготовить необходимую документацию и разработать концепцию современного пространства, которая будет учитывать историческое наследие и гармонично интегрироваться в окружающую среду, подчеркнула министр Лариса Ведерникова.





