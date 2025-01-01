В Пермском крае снят режим «Беспилотная опасность» Поделиться Твитнуть

Несколько минут назад в Министерстве территориальной безопасности Пермского края объявили об отмене режима «Беспилотная опасность», который был введён 21 ноября в 10:30. Все оперативные службы, задействованные в обеспечении безопасности, более двух с половиной часов находились в состоянии повышенной готовности.

Режим беспилотной опасности вводился сегодня и в других регионах РФ. Среди них Удмуртия, Кабардино-Балкария, Ставрополье, Астраханская область, Краснодарский край и др.

СМИ писали, что ночью 21 ноября российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских беспилотников в небе над Брянской и Курской областями. Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Грайворонскому округу Белгородской области, ранены два человека.

