В Пермском крае ввели режим беспилотной опасности Жителей простят быть внимательными и не поддаваться панике

Как сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края, утром 21 ноября на территории региона введён режим «Беспилотная опасность». В связи с этим все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

«Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112», — сообщили в минтербезе региона.

Жителям напомнили о правилах поведения при обнаружении беспилотных летательных аппаратов в небе. Важно немедленно покинуть потенциально опасный район и уведомить соответствующие службы экстренного реагирования. В качестве укрытия рекомендуется использовать ближайшее безопасное место, такое как подземный паркинг или пешеходный переход. Внутри зданий следует спуститься в подвальные помещения. В жилых домах в качестве укрытия предлагается использовать ванные комнаты, коридоры или комнаты без окон и с несущими стенами. В таких местах необходимо лечь на пол, прикрыв голову руками.

Важно не приближаться к месту крушения БПЛА на расстояние менее 100 м и избегать использования любых средств коммуникации, включая мобильные телефоны и радиостанции. Строго запрещается самостоятельно пытаться уничтожить или обезвредить дрон.

