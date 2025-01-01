Из-за схода вагонов в Приангарье в Пермском крае снова задержаны поезда Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

фото: МЧС России

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудили уголовное дело после схода вагонов с углем и локомотива на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД). По данным пресс-службы ведомства, дело ведётся по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта).

Предварительные сведения указывают на то, что в ночь на 22 ноября на станции «Облепиха» ВСЖД произошло крушение, в результате которого 9 вагонов с углём и локомотив сошли с рельсов и опрокинулись. Причиной инцидента стал посторонний предмет, оставленный на путях сотрудниками, занимавшимися их ремонтом.

По информации, предоставленной Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой, в результате происшествия никто не пострадал. Однако было разрушено около 150 м ж/д полотна, а ущерб инфраструктуре оценивается в 1 млн руб.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в настоящее время задержаны пять пассажирских поездов, из них два (№9 Владивосток—Москва и №69 Чита—Москва) должны проследовать через Пермский край. Задержка может составить 9 часов.

Федеральная пассажирская компания сообщила, что пассажиры обеспечены всем необходимым, включая питание. Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь и поддержку, а в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Ранее на границе Пермского края и Свердловской области произошло возгорание цистерн с газовым конденсатом, что привело к приостановке движения поездов и их перенаправлению в объезд через станцию Чусовская. Вечером 20 ноября движение частично восстановили.

