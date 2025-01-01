Владелец Камского речного пароходства станет почётным гражданином Прикамья Предложение о присвоении звания поступило в заксобрание Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание региона предложение о присвоении председателю совета директоров ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» Михаилу Антонову звания «Почётный гражданин Пермского края». Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

«За значительные заслуги в развитии внутреннего водного транспорта в Пермском крае и активную благотворительную деятельность предлагается присвоить почётное звание «Почётный гражданин Пермского края» Михаилу Антонову, председателю совета директоров публичного акционерного общества «Судоходная компания «Камское речное пароходство», — рассказали в пресс-службе.

Решение о присвоении звания депутаты примут на пленарном заседании 27 ноября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в заксобрание поступил проект постановления о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» председателю Пермской городской общественной организации «Ветераны «Пермских моторов» Рашиду Дзунзе.

