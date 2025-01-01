Председатель ПГОО «Ветераны «Пермских моторов» станет почётным гражданином Прикамья Проект постановления ЗС рассмотрит в ноябре Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Законодательное собрание Пермского края поступил проект постановления, предложенный губернатором Дмитрием Махониным. В документе предлагается присвоить звание «Почётный гражданин Пермского края» председателю Пермской городской общественной организации «Ветераны «Пермских моторов» Рашиду Дзунзе. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Это решение обусловлено его достижениями в области моторостроения, значительным вкладом в развитие ветеранского движения в регионе и многолетней плодотворной общественной деятельностью.

Рассмотрение и принятие решения о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» Рашиду Дзунзе запланировано на пленарном заседании краевого парламента в ноябре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.