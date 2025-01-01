В Куединском округе Прикамья вербовщикам бойцов СВО увеличили выплаты Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Куединском округе местные власти решили увеличить сумму единовременной выплаты за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции.

Теперь за каждого завербованного гражданина РФ из других субъектов, иностранца или лица без какого-либо гражданства, подписавшего контракт с Минобороны РФ в пункте отбора или военкомате Чернушинского и Куединского районов, полагается выплата в 250 тыс. руб. Ранее размер выплаты составлял 200 тыс. руб.

Финансирование единовременных выплат будет производиться из резервного фонда окружной администрации. Соответствующее решение было утверждено депутатами местной думы на прошлой неделе, передает телеграм-канал «На местах».

Как ранее писал «Новый компаньон», подобные выплаты в конце октября ввели также в Октябрьском муниципальном округе. В этой территории сумма выплат варьируется в зависимости от региона проживания рекрутированного лица. Например, по 50 тыс. руб. полагается за каждого, кто имеет прописку в Пермском крае, а 100 тыс. руб. — за контрактника из другого региона страны. Аналогичные выплаты сейчас действуют в нескольких муниципалитетах Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.