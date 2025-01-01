Ещё один округ Прикамья ввёл выплаты для вербовщиков людей на СВО За привлечение контрактников будут платить от 50 до 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Депутаты думы Октябрьского муниципального округа решили ввести единовременные выплаты для тех, кто помогает привлекать контрактников на СВО.

Сумма выплат варьируется в зависимости от региона проживания рекрутированного лица. В частности, по 50 тыс. руб. полагается за каждого, кто имеет прописку в Пермском крае, а 100 тыс. руб. — за контрактника из другого региона страны.

Как пишет телеграм-канал «На местах», деньги на выплаты власти будут брать из резервного фонда местной администрации. Постановление вступает в законную силу с момента его официальной публикации, но не ранее 1 ноября текущего года. Оно будет действовать до конца декабря 2025 года.

Ранее подобные выплаты ввели и в других территориях региона: в Перми и Пермском округе, а также Лысьве, Чердыни, Гайнах, Осе, Чернушке и Соликамске.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.