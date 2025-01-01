Ещё один округ Прикамья ввёл выплаты для вербовщиков людей на СВО
За привлечение контрактников будут платить от 50 до 100 тысяч рублей
Депутаты думы Октябрьского муниципального округа решили ввести единовременные выплаты для тех, кто помогает привлекать контрактников на СВО.
Сумма выплат варьируется в зависимости от региона проживания рекрутированного лица. В частности, по 50 тыс. руб. полагается за каждого, кто имеет прописку в Пермском крае, а 100 тыс. руб. — за контрактника из другого региона страны.
Как пишет телеграм-канал «На местах», деньги на выплаты власти будут брать из резервного фонда местной администрации. Постановление вступает в законную силу с момента его официальной публикации, но не ранее 1 ноября текущего года. Оно будет действовать до конца декабря 2025 года.
Ранее подобные выплаты ввели и в других территориях региона: в Перми и Пермском округе, а также Лысьве, Чердыни, Гайнах, Осе, Чернушке и Соликамске.
