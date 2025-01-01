Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В труппе Пермского Театра-Театра — шестеро новичков В театр пришли четыре драматических артиста и два артиста балета Поделиться Твитнуть

В нынешнем, 99-м сезоне в труппу Театра-Театра пришли шесть новых артистов.

Состав основной драматической труппы театра пополнили Александр Загидуллин и Артур Абаев.

Александр Загидуллин — выпускник ГИТИСа, приехал в Пермь из Казани. Он не только драматический актёр, но и шоумен, танцовщик и акробат, мастер спорта по ушу. Пробовал себя в режиссуре, снимался в кино, участвовал в федеральных телепроектах. Зрители Театра-Театра увидят его в новом пластическом спектакле Ксении Малининой «(Не)русские поэты» (16+), премьера которого намечена на 14 декабря. В нём Александр сыграет Дмитрия Мережковского.

Артур Абаев родом из Владикавказа, там же окончил Северо-Осетинский государственный университет. В Театре-Театре он уже занят в нескольких спектаклях, в том числе в мюзиклах «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» (16+) и «Бременские музыканты» (6+).

В труппу Театра-Тятрика пришли Мария Китова и Владимир Крылов. Актриса переехала в Пермь из Владивостока и участвует в спектаклях цикла «Театр на ладошке» (0+), а также «Динозавры в шкафу» (6+) и «Моё!» (0+, от 3 лет).

В «Театре на ладошке» и «Динозаврах в шкафу» играет и Владимир Крылов из Твери.

Новички в балетной труппе Театра-Театра — Анастасия Епанова и Степан Прошкин.

Анастасия Епанова родом из Перми, по образованию — руководитель любительского театрального коллектива, однако до недавнего времени танцевала в известном казанском театре балета «Пантера». Увлекается брейк-дансом. В Театре-Театре занята в спектаклях «Лимб» (12+), Music Hall (12+), «Три товарища» (16+), «Алые паруса» (12+).

Степан Прошкин родом из Ижевска. В Перми учился в медицинском университете. Как танцовщик участвовал во многих российских и международных проектах. Занят в спектаклях «Капитанская дочка» (12+), «Маскарад» (16+) и «Лимб». В «(Не)русских поэтах» Ксении Малининой сыграет Игоря Северянина.

«Новый компаньон» ранее уже писал о пополнении в труппе Пермского ТЮЗа, куда перешёл один из ведущих актёров драматической труппы Театра-Театра Алексей Корсуков.

