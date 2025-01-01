Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три спектакля из Пермского края получили номинации «Золотой маски» Ещё три спектакля вошли в лонг-лист Поделиться Твитнуть

На сайте Союза театральных деятелей РФ опубликованы списки номинантов и дипломантов Национальной театральной премии «Золотая маска» за сезон 2023/24. В число номинантов вошли три спектакля из Пермского края.

В самой сложной и конкурентной номинации — «Драматический театр. Большая форма» — номинантом стал спектакль «ва-ва» (16 +) Березниковского драматического театра.

Буквально три дня назад этот же спектакль стал триумфатором фестиваля-конкурса театров Пермского края «Волшебная кулиса». Он получил награду как лучший спектакль, разделив это звание с танцевальным спектаклем «Шнитке: Метаморфозы/Тысячелетие пути» (12 +) театра «Балет Евгения Панфилова»; худрук Березниковского театра Пётр Незлученко стал лучшим режиссёром конкурса, а актрисы Мария Сидорова и Анастасия Козьменко были признаны лучшим драматическим дуэтом.

В «Волшебной кулисе» соревнуются все театры Пермского края, в том числе — театры Перми. Таким образом, «ва-ва» была признана лучшим спектаклем из всех театров региона за два года.

История слепоглухой писательницы Элен Келлер и её учительницы Анни Салливан подана Петром Незлученко как многослойное рассуждение о том, как находить пользу в любой ситуации, как взаимовыгодно (а скорее, взаимополезно) коммуницировать с людьми и находить общие интересы там, где их, вроде бы, не может быть; а также о том, как реальная история превращается в литературу, а литература — в кино: в спектакле активно цитируется книга Элен Келлер «Сотворившая чудо» и голливудский фильм по её мотивам.

В номинации «Драматический театр. Большая форма» — десять номинантов. Напомним, что в этом году «Золотая маска» впервые вручается по новому регламенту: у премии нет больше персональных номинаций, лауреатами могут стать только спектакли, а не люди, которые участвовали в их создании; зато в каждой номинации может быть до пяти победителей, а не один, как раньше. Таким образом, шансы Березников достаточно высоки.

Ещё выше шансы у Пермского театра оперы и балета, который заработал две номинации.

В номинации «Классический балет», в которой выдвинут спектакль худрука Пермского балета Алексея Мирошниченко «Орфей» (12 +) — всего три номинанта.

Зато в номинации «Опера», в которую вошёл спектакль «Самсон и Далила» (16 +), выпущенный Пермской оперой в копродукции с «Дягилевским фестивалем», заняты все десять конкурсных мест.

Дипломантами «Золотой маски», вошедшими в лонг-лист премии, стали балет «Сильвия» (12 +) и детский спектакль «Легенда скрипичных мастеров» (6 +) Пермского театра оперы и балета и спектакль Коми-Пермяцкого драматического театра «Живи и помни» (18 +).

Всего на соискание Национальной театральной премии в этом году поступило 789 заявок.

