Пермь вошла в пятёрку городов с самыми дорогими чайными церемониями Средняя стоимость участия составила 1150 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вошла в пятёрку российских городов-миллионеров с самыми дорогими чайными церемониями и дегустациями. Как показало исследование 2ГИС, средняя стоимость участия в таком мероприятии в столице Прикамья составляет 1150 руб. за человека.

При этом средняя цена за одного участника в исследованных городах составила 950 руб. Пермь обогнала Санкт-Петербург и Казань, где стоимость участия тоже превышает 1 тыс. руб.

Пятёрку самых дорогих городов составили Москва — 1464 руб., Красноярск — 1250 руб., Новосибирск — 1230 руб., Пермь — 1150 руб. и Санкт-Петербург — 1125 руб. Самые дешёвые чайные церемонии проводятся в Волгограде — 460 руб. за человека, Воронеже — 520 руб. и Уфе — 600 руб. Для участия в мероприятии в Екатеринбурге придётся заплатить в среднем 866 руб., в Нижнем Новгороде — 950 руб.

Аналитики отмечают, что за четыре года число заведений в российских мегаполисах, где можно познакомиться с чайной культурой, выросло на 32%. На данный момент насчитывается 231 чайный клуб. Количество поисковых запросов в октябре на 48% превысило аналогичный показатель июня.

Ранее «Новый компаньон» писал, что чай наравне с подарочными сертификатами и кофе стал одним из самых популярных у пермяков подарков для коллег. Такой вид подарка предпочитают дарить 60% жителей города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.