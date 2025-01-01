Пермь вошла в пятёрку городов с самыми дорогими чайными церемониями
Средняя стоимость участия составила 1150 рублей
Пермь вошла в пятёрку российских городов-миллионеров с самыми дорогими чайными церемониями и дегустациями. Как показало исследование 2ГИС, средняя стоимость участия в таком мероприятии в столице Прикамья составляет 1150 руб. за человека.
При этом средняя цена за одного участника в исследованных городах составила 950 руб. Пермь обогнала Санкт-Петербург и Казань, где стоимость участия тоже превышает 1 тыс. руб.
Пятёрку самых дорогих городов составили Москва — 1464 руб., Красноярск — 1250 руб., Новосибирск — 1230 руб., Пермь — 1150 руб. и Санкт-Петербург — 1125 руб. Самые дешёвые чайные церемонии проводятся в Волгограде — 460 руб. за человека, Воронеже — 520 руб. и Уфе — 600 руб. Для участия в мероприятии в Екатеринбурге придётся заплатить в среднем 866 руб., в Нижнем Новгороде — 950 руб.
Аналитики отмечают, что за четыре года число заведений в российских мегаполисах, где можно познакомиться с чайной культурой, выросло на 32%. На данный момент насчитывается 231 чайный клуб. Количество поисковых запросов в октябре на 48% превысило аналогичный показатель июня.
