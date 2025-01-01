Две трети жителей Перми готовы делать подарки своим коллегам Большинство укладываются в 1000 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как показало исследование «Авито», две трети пермяков (71%) готовы делать подарки своим коллегам. Чаще всего презенты преподносят женщины и молодёжь 18-24 лет. Об этом пишет «Пятница».

Большинство опрошенных, кто дарит подарки коллегам, делают это в дни их рождения (92%). На втором месте среди поводов оказался Новый год — к этому празднику подарки для коллег готовят 57% пермяков. Тройку замыкают праздники 8 Марта и 23 Февраля (50%).

Кроме того, поводом для вручения подарков для 22% респондентов являются профессиональные праздники, а без повода, просто для поддержания хороших отношений, готовы дарить подарки 7% жителей. Чаще всего пермяки дарят подарочные сертификаты и карты (61%), кофе, чай, подарочные наборы и десерты (60%) и цветы (41%). Большинство (65%) укладывается в сумму до 1 тыс. руб., в среднем на один подарок уходит 900 руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что из отпуска подарки близким и коллегам привозят 41% россиян.

