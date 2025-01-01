Большинство пермяков придерживаются особых ритуалов перед поездками Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию «Авито Путешествия», проведённому в Перми в сентябре 2025 года, большинство (74%) местных жителей перед любой поездкой обязательно соблюдают традицию «присесть на дорожку». Значительная часть пермяков, а именно 68%, тщательно проверяет наличие всех необходимых документов и билетов, уделяя этому особое внимание. Ровно половина (50%) старается оставить свой дом идеально чистым, чтобы по возвращении их ждал уют. Об этом пишет «Пятница».

В масштабах страны, дорожные ритуалы соблюдают 42% россиян. Наиболее склонна к этому молодёжь: почти половина (47%) опрошенных 24-34 лет имеет свои традиции, в то время как среди граждан старше 65 лет таких всего 29%.

Самый популярный обычай — посидеть перед дорогой. Его придерживаются 70% путешественников с ритуалами, а среди пожилых людей — целых 86%. Половина (51%) трижды сверяет наличие документов, 44% тщательно убираются дома перед отъездом. Каждый пятый (20%) берет в дорогу какой-либо счастливый талисман, а символические 6% избегают мытья головы непосредственно перед отправлением.

Мнения относительно этих ритуалов разнятся: 24% уверены в их необходимости для успешного путешествия, 38% отмечают случайные совпадения, но не связывают их с магией, 13% не видят между ними никакой связи, а 26% следуют привычке автоматически.

Прощание с местом отдыха также сопровождается традициями: 29% кидают монетку на удачу, 27% приобретают сувенир на память, 18% делают заключительное фото.

Половина россиян с дорожными приметами использует цифровые ритуалы. 26% создают фотоальбомы в социальных сетях, 17% публикуют ежедневные сторис, 16% отмечают свое местоположение с помощью геолокации, а 6% ведут путевые дневники, особенно среди молодых людей 18-24 лет (11%).

Вернувшись из отпуска, россияне чаще всего привозят подарки близким и коллегам (41%), пересматривают фотографии и видео (40%), сразу же разбирают чемоданы (35%), стирают всю использованную одежду в первый день (28%), делятся впечатлениями в социальных сетях (17%), планируют свою следующую поездку (13%) или готовят блюдо, которое им особенно понравилось (12%).

