Пермское УФАС проверит коммерческие указатели на дорожных знаках Речь идёт о жёлтых табличках на знаках или на опоре с ними Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермская антимонопольная служба начала проверку коммерческих указателей, размещённых на дорожных знаках и их опорах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что проверке подвергнутся жёлтые таблички, указывающие путь к магазинам, сервисам и другим коммерческим местам. В пресс-службе Пермского УФАС пояснили, что их устранение может повысить безопасность дорожного движения.

Антимонопольная служба уже вынесла три решения по поводу таких указателей. Кроме того, ФАС проводит аналогичную работу по всей стране и оценивает законность рекламных указателей, которые могут отвлекать водителей во время движения.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что Пермское УФАС подозревает «Яндекс маркет» в нарушении закона о рекламе. В жалобе заявитель сообщал, что реклама сервиса предлагала скидку на оплату товаров картой. Для получения скидки нужно ввести промокод, но в период акции заявитель не смог воспользоваться им и скидкой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.