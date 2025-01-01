Пермское УФАС подозревает «Яндекс маркет» в нарушении закона о рекламе Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Пермское УФАС поступила жалоба на рекламу сервиса «Яндекс маркет». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В жалобе заявитель сообщал, что реклама сервиса «Яндекс маркет» предлагала скидку на оплату товаров картой одного из банков на определённую сумму через сайт или приложение. Для получения скидки покупателям нужно было ввести промокод. Однако в период акции заявитель не смог воспользоваться промокодом и скидкой, получив системное сообщение о том, что «время акции истекло или ещё не началось».

На основании этой жалобы в отношении ООО «Яндекс маркет» было возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе.

