Алёна Бронникова Гостиница «Кама» в Пермском крае обрела нового владельца Соучредитель кунгурской гостиницы купил актив на торгах почти за 83 млн рублей

Единственную в Краснокамске гостиницу приобрёл индивидуальный предприниматель Дмитрий Евстигнеев. По данным платформы «Сбербанк-АСТ», он стал единственным участником аукциона. Актив был приобретён по начальной цене 82,9 млн руб.

Напомним, администрация Краснокамского округа Пермского края выставила на аукцион право приватизации 100% долей в уставном капитале ООО «Гостиница «Кама» (пр. Мира, 18). Заявки на участие принимались с 17 октября по 11 ноября.

Площадь пятиэтажного здания составляет 1,8 тыс. кв. м, оно расположено на участке в 0,3 га. В отчёте об оценке имущества указано, что на первом этаже гостиницы располагаются арендуемые помещения, в том числе кафе, на втором и третьем этажах — 46 номеров «эконом» и «люкс» классов, а четвёртый и пятый этажи и подвал законсервированы и требуют капитального ремонта. На сайте отмечается, что в гостинице также имеется бильярд, зал переговоров вместимостью 10 человек и конференц-зал на 40 человек.

Как сообщал «Коммерсантъ-Прикамье», местные власти рассматривали возможность продажи объекта и ранее, но против этого выступали органы прокуратуры, поскольку в случае ЧС в муниципалитете может не хватить маневренного жилого фонда, что вызывает опасения.

По информации Checko, ИП Дмитрий Евстигнеев занимается управлением и арендой имущества. Бизнесмен является руководителем четырёх действующих организаций: пермского ТСЖ «Академика Веденеева, 45», ООО «Бэмби» и ООО «Новое дело» по аренде и управлению имуществом, зарегистрированные в Чечне, а также ООО «ТОМ» по механической обработке металлических изделий, зарегистрированное в Ленинградской области.

Кроме того, ему принадлежат семь действующих организаций, включая «ТОМ», «Бэмби» и «Новое дело», а также 50% в уставе управляющей организации кунгурской гостиницей «Ирень», 50% в фирме «Радий», 40% в «Пермь томограф про» и 51% в «Двд+».

