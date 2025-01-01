В Краснокамске Пермского края продаётся единственная гостиница Ранее против продажи выступала прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Краснокамского округа выставила на продажу единственную гостиницу в городе. Согласно данным, опубликованным на электронной торговой площадке «Сбербанк АСТ», стоимость 100% долей в уставном капитале ООО «Гостиница Кама» составляет 82,9 млн руб. Гостиница, построенная в 1962 году, находится на пр. Мира, 18 и занимает площадь 1,8 тыс. кв. м.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», местные власти рассматривали возможность продажи объекта и ранее, но против этого выступали органы прокуратуры. По их мнению, в случае чрезвычайной ситуации в муниципалитете может не хватить маневренного жилфонда, что вызывает опасения.

ООО «Гостиница Кама» зарегистрировано в 2022 году и занимается предоставлением гостиничных услуг и других форм временного проживания. Уставный капитал компании составляет 5,5 млн руб. Учредителем выступает комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского округа, а генеральным директором является Асаф Фаррахов. За 2024 год чистая прибыль компании составила 2,5 млн руб., выручка — 22 млн руб. Отель располагает 46 номерами различных категорий, от «эконом» до «люкс», и может принять до 100 чел. одновременно.

