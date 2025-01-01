Прокуратура Прикамья помогла ребёнку-инвалиду получить жизненно необходимое лекарство Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Кудымкарская городская прокуратура провела проверку соблюдения законов о здравоохранении после обращения с жалобой местной жительницы.

Заявительница сообщила, что врачи рекомендовали её ребёнку-инвалиду ежедневно принимать лекарство по жизненным показаниям. Но медицинское учреждение затянуло процесс оформления документов для обеспечения пациента препаратом.

После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены. Сейчас ребенок получает нужное лекарство, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее «Новый компаньон» писал, что прокуратура Ординского района помогла матери-одиночке восстановиться на работе после незаконного увольнения. Женщине также выплатили компенсацию за моральный вред.

