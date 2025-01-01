В Пермском крае мать-одиночку незаконно уволили из-за сокращения штата Поделиться Твитнуть

Прокуратура Ординского района Пермского края провела проверку по жалобе жительницы округа, которая сообщила о нарушении своих трудовых прав, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Заявительница работала уборщицей в Детской школе искусств. В сентябре 2025 года её уволили по инициативе работодателя в связи с сокращением штатов. Однако прокуроры установили, что женщина является одинокой матерью и имеет право на особые гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

По результатам проверки учредителю школы было направлено представление. Прокуратура привлекла работодателя к административной ответственности. Суд, рассмотрев гражданское дело по иску незаконно уволенной женщины, удовлетворил её требования: работодатель обязан восстановить её на прежнем месте работы и выплатить компенсацию за моральный вред.





