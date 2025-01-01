Мэр Перми поднял стоимость проездных для школьников и студентов Цены вырастут с середины апреля Поделиться Твитнуть

Фото: Анатолий Путин

С 15 апреля 2026 года проездные билеты для школьников и студентов Перми станут дороже. Это следует из постановления, опубликованного на сайте администрации города.

Согласно документу, с 15 апреля 2026 года стоимость проездного на месяц для учеников с 5 по 11 класс увеличится с нынешних 840 руб. до 903 руб. Для студентов цена возрастёт с 1200 до 1290 руб. В 2027 году стоимость проездных для школьников поднимется до 987 руб., для студентов — до 1410 руб. В 2028 году безлимитный проездной для школьников будет стоить 1029 руб., для студентов — 1470 руб.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о повышении стоимости проезда в пермском общественном транспорте с 15 апреля 2026 года до 43 руб. за поездку.

