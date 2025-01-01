Мэр Перми увеличил стоимости проезда в транспорте до 43 рублей Новый тариф вступит в силу с 15 апреля 2026 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление об увеличении тарифа на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Согласно постановлению, с 15 апреля 2026 года пермяки будут платить за проезд в автобусах и трамваях уже не 40 руб., а 43 руб.

Впоследствии цена будет ежегодно повышаться: в 2027 году — до 47 руб., а в 2028 — до 49 руб.

Отметим, в последний раз тариф на проезд в Перми власти повысили в апреле этого года: с 37 до 40 руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», ранее на сайте мэрии также был опубликован проект постановления об увеличении стоимости проездных.

