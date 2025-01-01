Опубликованы цены на поездки в автобусах и трамваях Перми в 2026 году В проекте документа указаны новые тарифы на проездные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми установит новые тарифы на проездные билеты в общественном транспорте города. За поездки в автобусах и трамваях пермякам придётся платить больше.

Как следует из проекта постановления мэрии, появившегося на сайте горадминистрации, изменения вступят в силу с 15 апреля 2026 года.

В частности, согласно документу, карта на одну поездку со скидкой 50% будет стоить 22 руб., цена безлимитного проездного на сутки вырастет со 150 до 162 руб., проездной на 15 дней — с 1080 до 1161 руб., проездной на 40 поездок в течение месяца — с 1440 до 1548 руб., а месячный безлимитный проездной — с 2040 до 2193 руб.

Подорожает и квартальный безлимит: с 5760 до 6192 руб., а также годовой — с 15 600 до 16 770 руб. Эти цены будут актуальны до 15 апреля 2027 года.

Судя по опубликованным в постановлении данным, в 2028 году существенно вырастет цена за годовой проездной — до 19 110 руб.

Контроль исполнения постановления возложат на заместителя главы администрации Перми Дмитрия Галиханова.

До 18 ноября проект постановления должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.