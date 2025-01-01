Почти половина пермяков рассчитывает на тринадцатую зарплату Ещё 40% не ждут годовую премию совсем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На получение тринадцатой зарплаты или годовой премии рассчитывает 48% пермяков. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, проведённого среди трудоустроенных представителей экономически активного населения города. Немногим меньше, 40% респондентов, на получение премии не рассчитывают совсем.

Опрос показал, что среди мужчин доля ожидающих премию несколько выше, чем среди женщин (52% против 44%). По возрасту более оптимистичный настрой имеет молодёжь до 35 лет (55%), жители 35-45 лет ждут её в 47% случаев, старше 45 лет — 42%. По уровню образования лидируют работники с высшим образованием (55%), среди населения со средним профессиональным образованием премию ждут 41%. По уровню зарплат — ожидающих больше среди работников, которые получают более 150 тыс. руб. в месяц (63%).

Также респонденты поделились планами, куда намерены потратить годовые премии. Чаще всего в планы входят траты на отпуск и путешествия (19%), закрытие кредитов и долгов (14%) и семейные нужды (13%). В текущие расходы или на ремонт вложатся по 11% опрошенных, в сбережения — 9%. Ещё 7% потратят деньги на подарки, 4% — на себя, 3% — в обучение, 2% — на медицинские услуги.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Прикамье оказалось на 36 месте в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат. Более 200 тыс. руб. зарабатывают 3% местных жителей. По доле жителей, зарабатывающих менее двух МРОТ в месяц (до 45 тыс. руб.), Пермский край занял 28 место, таких жителей оказалось в регионе 26%.

