Прикамье заняло 36 место в рейтинге регионов по уровню и распределению зарплат

В рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат за сентябрь 2024 года — август 2025 года Прикамье заняло 36 место. Такие сведения следуют из результатов анализа РИА «Новости». Для ранжирования исследовали количество работников крупных и средних предприятий, зарабатывающих более 200 тыс. руб. в месяц, работников с зарплатой менее 45 тыс. руб. в месяц и самые распространённые зарплаты в регионе.

По количеству высокооплачиваемых сотрудников Пермский край занял 36 место. Более 200 тыс. руб. в месяц зарабатывают 3% населения. В прошлом году регионы ранжировались по доле работников с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц, и Пермский край занимал 32-ю строчку, в регионе насчитывалось 10,5% таких сотрудников.

Лидерами в 2025 году стали Чукотка — 36,5%, Москва — 26% и Ямало-Ненецкий АО — 24,7%. Соседняя Свердловская область заняла 23 место (4,7%), а Нижегородская область — 27-е (3,9%). Аутсайдеры — Ингушетия (0,5%), Кабардино-Балкария, Чечня и Калмыкия (по 0,6%). В среднем по России зарплату более 200 тыс. руб. в месяц получают 7,5% жителей.

По доле жителей, зарабатывающих менее двух МРОТ в месяц, Пермский край занял 28 место — 26%. В прошлом году рейтинг рассчитывался из количества жителей, зарабатывающих менее 30 тыс. руб. в месяц, и Прикамье находилось на 34-й строчке с показателем 19,6%.

По данным этого года, меньше всего жителей с зарплатами ниже 45 тыс. руб. проживает в Магаданской области — 1,1%, на Камчатке — 1,3% и Чукотке — 2,6%. Москва заняла 10-ю строчку (6,6%), Свердловская область — 25-ю (23,6%), Нижегородская область — 31-ю (27,4%). Больше всего жителей с такими зарплатами — в Ингушетии (77,1%), Чечне (74,5%) и Дагестане (66,5%). В среднем по России — 24,5%.

Диапазон типичных зарплат в Прикамье составил 45-91 тыс. руб. в месяц, в прошлом году он составлял 34-72 тыс. руб. В среднем по России показатель сложился в 46-115 тыс. руб. в месяц. В Москве — 85-206 тыс., в Нижегородской области — 44-94 тыс., в Свердловской области — 47-102 тыс. руб.

По уровню среднемесячной заработной платы в 2025 году Пермь заняла в рейтинге российских городов 43 место. Средний показатель достиг 82,3 тыс. руб., +14,6% по сравнению с 2024 годом.

