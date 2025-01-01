Пермь заняла 43 место в России по уровню зарплат Их хватает всего на 3,37 минимальной потребительской корзины Поделиться Твитнуть

В первой половине 2025 года среднемесячная заработная плата в Перми достигла 82,3 тыс. руб., говорится в исследовании агентства РИА Новости. По сравнению с 2024 годом, наблюдается увеличение этого показателя на 14,6%. Реальные зарплаты в городе эквивалентны 3,37 фиксированного набора товаров и сервисов для потребления. С этим показателем Пермь заняла 43 место в рейтинге российских городов.

Верхнюю строчку рейтинга занимает Новый Уренгой, где средний чистый доход составляет 167,6 тыс. руб., что соответствует 5,86 потребительской корзины. Далее следуют Салехард и Южно-Сахалинск с зарплатами 159,3 и 150,2 тыс. руб., обеспечивающими 5,57 и 5,25 потребительского набора соответственно. В первую пятерку также вошёл Анадырь и Москва, а в десятку — Сургут, Магадан, Якутск, Красногорск и Химки.

Казань заняла 15 место, Екатеринбург — 18-е, Нижний Новгород — 26-е,Челябинск — 31-е.

Замыкают список из ста городов Элиста, Грозный и Нальчик. Средние зарплаты после уплаты налогов в этих городах составляют 51, 49,2 и 50,2 тыс. руб., что позволяет приобрести 2,28, 2,17 и 2,16 потребительской корзины соответственно.

