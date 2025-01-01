Шесть округов Пермского края станут участниками проекта по отказу от алкоголя В регионе планируется внедрить проект «Территория трезвости» Поделиться Твитнуть

Фото: freepik

freepik.com

В Пермском крае сёла шести округов могут стать пилотными участниками проекта по отказу от продажи алкоголя «Территория трезвости». Вопрос реализации проекта рассматривался на круглом столе по вопросам утверждения трезвости на площадке Пермской епархии РПЦ.

«Ключевой темой заседания стала реализация проекта «Территория трезвости» в Пермском крае. Планируется, что его пилотными участниками станут сёла Бардымского, Красновишерского, Кунгурского, Ординского, Чердынского и Соликамского округов», — сообщает telegram-канал «На местах».

Отмечается, что на заседании был представлен опыт реализации проекта «Трезвые сёла», стартовавшего в 2013 году на территории Республики Саха (Якутия). От продажи алкоголя за это время отказались более 200 сёл в регионе.

Проект заинтересовал председателя ординской думы Ивана Лиханова. Он рассказал, что старается приучать подрастающее поколение к здоровому образу жизни и хотел бы выстроить эту работу более системно. Для этого необходимо изучить опыт реализации идеи в других регионах и спроектировать его в Прикамье.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермский край занял 65 место в общероссийском рейтинге по приверженности здоровому образу жизни. За год регион поднялся на одну строчку. Рейтинговый балл по потреблению алкоголя и табачных изделий, распространённости наркомании, занятий спортом и условиям труда составил 55,8 (максимальный — 100).

