На «Пермских моторах» 20 ноября завоют сирены

В четверг, 20 ноября, на предприятии «ОДК-Пермские Моторы» в краевом центре будет проводиться проверка системы оповещения, сообщили в ЕДДС Перми. Сирены завоют в 14:00. Проверка систем займёт два часа.

Как пояснили в ЕДДС, мероприятие связано с монтажными работами. Жителей домов в районе улиц Чкалова и Героев Хасана просят сохранять спокойствие.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о проведении 20 ноября учения пожарно-спасательных служб в спортивном комплексе «Молот» (Пермь, ул. Лебедева, 13). В связи с этим возможно скопление людей и техники на месте. Жителей призвали не беспокоиться и не препятствовать передвижению специализированного транспорта и работе спасателей.

