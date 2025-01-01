В МЧС объяснили скопление пожарной техники у пермского УДС «Молот» Идут учения Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермскому краю попросили жителей Перми сохранять спокойствие. В эти минуты пожарно-спасательные службы отправились на проведение учений в спортивный комплекс «Молот», расположенный по адресу: Пермь, ул. Лебедева, 13.

В связи с этим возможно скопление людей и техники на месте. Жителей призвали не беспокоиться и не препятствовать передвижению специализированного транспорта и работе спасателей.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в пещере Тёмная, расположенной под Губахой, прошли учебно-тренировочные сборы по спелеологической подготовке. В них приняли участие спасатели из Перми и Губахи. Основная цель учений заключалась в проверке готовности спасательных подразделений к проведению поисково-спасательных операций в условиях пещер и подземных коммуникаций. В течение трёх дней спасатели отрабатывали использование спелеологического оборудования; навыки ориентирования внутри пещеры; технику эвакуации условного пострадавшего.

