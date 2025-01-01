Спасатели Прикамья провели учения в пещере Тёмная Отрабатывалась техника эвакуации условного пострадавшего Поделиться Твитнуть

фото предоставлено минтербезом Пермского края

С 5 по 7 ноября в пещере Тёмная, расположенной под Губахой, прошли учебно-тренировочные сборы по спелеологической подготовке. В них приняли участие спасатели из Пермской краевой службы спасения, а также из Перми и Губахи. Основная цель учений заключалась в проверке готовности спасательных подразделений к проведению поисково-спасательных операций в условиях пещер и подземных коммуникаций.

В течение трёх дней спасатели отрабатывали использование спелеологического оборудования; навыки ориентирования внутри пещеры; технику эвакуации условного пострадавшего.

Как сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края, все поставленные задачи были успешно выполнены. «Выражаем благодарность всем участникам сборов и желаем дальнейшей безопасной и эффективной работы!» — добавили организаторы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.