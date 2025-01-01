На ПИПФ-2025 расскажут об инструментах оценки и развития персонала Мастер-класс пройдёт 4 декабря Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На площадке Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ-2025) 4 декабря в 12:00 начнётся мастер-класс «Матрица компетенций». В рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» руководитель проектов и тренер Регионального центра компетенций Пермского края Владимир Жвакин расскажет о современных инструментах оценки и развития персонала.

В пресс-службе краевого правительства рассказали, что спикер является победителем федерального конкурса «Тренер по бережливому производству-2025» в номинации «Тренер РЦК». Владимир Жвакин работал на опасных производственных объектах Прикамья 15 лет, пройдя путь от аппаратчика до начальника цеха. Внедрением инструментов бережливого производства занимается уже 11 лет.

На мастер-классе участникам расскажут о том, какими компетенциями должен обладать наставник, как определять потребности сотрудников в обучении и формировать индивидуальные планы развития. Также они узнают о том, как создавать и использовать матрицу для системной оценки персонала. Для отработки полученных знаний предусмотрена практическая часть.

Принять участие в мастер-классе, который будет проходить в конференц-зале №10 конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59), можно бесплатно, необходима регистрация на Пермский инженерно-промышленный форум.

Добавим также, что в этом году на Пермском инженерно-промышленном форуме, который будет проходить в КВЦ «Пермь Экспо» 4 и 5 декабря, одним из основных треков станет тема новых технологий. Об актуальных возможностях в сфере роботизации, автоматизации и квантовых вычислений, а также о мерах поддержки компаний, внедряющих такие решения, расскажут федеральные и региональные эксперты.

