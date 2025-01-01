На ПИПФ-2025 обсудят квантовые вычисления и роботизацию Форум пройдёт 4-5 декабря Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В этом году на Пермском инженерно-промышленном форуме, который будет проходить в конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо» 4 и 5 декабря, одним из основных треков станет тема новых технологий. Об актуальных возможностях в сфере роботизации, автоматизации и квантовых вычислений, а также мерах поддержки компаний, внедряющих такие решения, расскажут федеральные и региональные эксперты.

Так, представители СП «Квант», входящего в структуру Государственной корпорации «Росатом», станут спикерами сессии «Квантовые вычисления: внедрение в промышленность», которая запланирована на 5 декабря. Эксперты представят возможности и потенциал квантовых вычислений, приведут примеры их практического применения и в формате диалога ответят на вопросы пермских компаний.

На конференции по бесшовному образованию и инженерному мышлению обсудят кадры для высокотехнологичных производств. Спикерами выступят ведущий российский футуролог Сергей Переслегин, ректор ПГГПУ Константин Егоров и другие. Они представят кейсы с примерами того, как ИИ помогает развиваться инженерам.

Кроме того, запланирована презентация проекта «Пермская промышленная азбука», направленного на знакомство школьников с промышленностью Прикамья.

Конференция «Интеллектуальная автоматизация: как роботы, аддитивные установки и ИИ меняют производство. Практические примеры» пройдёт в рамках трека «Новые технологии». Её проведут представители Минпромторга России, Национальной ассоциации участников рынка робототехники, Регионального фонда развития промышленности Пермского края, компании «Роботех».

Про господдержку и образование в сфере роботизации, рынке промышленных роботов на отдельной пленарной сессии расскажут эксперты федеральных и региональных структур, Торгово-промышленной палаты России.

Подробная информация о всех событиях размещена на сайте форума.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.