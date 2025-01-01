Спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в Пермском крае вырос на 18% За месяц спрос увеличился почти в пять раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае наблюдается заметный рост спроса на услуги аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. По данным «Авито Услуг», во второй половине октября—первой половине ноября 2025 года по региону интерес жителей вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, по Перми — на 19%. На исполнителей в образах Деда Мороза спрос увеличился на 15% по краю и на 8% в Перми, Снегурочки — на 19 и 14% соответственно.

За месяц спрос на услуги артистов в костюме Снегурочки в Прикамье вырос почти в пять раз, на услуги артистов в образе Деда Мороза — почти в 4,6 раза по региону и в пять раз по Перми. Средняя стоимость таких услуг начинается от 3 тыс. руб.

«Мы фиксируем, что во второй половине октября—первой половине ноября 2025 года спрос на услуги аниматоров по краю вырос на 49%, а предложение — на 27%. При этом жители Пермского края почти в пять раз активнее искали артистов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Такие данные демонстрируют, что многие пермяки предпочитают бронировать артистов заблаговременно, чтобы избежать декабрьского дефицита», — отметил руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» сервиса Александр Семочкин.

В октябре прошлого года аналитики отмечали рост спроса на услуги Деда Мороза в Перми на 80% по сравнению с предыдущим годом. Предложение от организаторов новогодних мероприятий показало рост на 37%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.