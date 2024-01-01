Зарина Ситдикова В Перми на 80% вырос спрос на услуги Деда Мороза Предложение от организаторов новогодних мероприятий увеличилось на 37% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре в Перми на 80% по сравнению с прошлым годом вырос спрос на костюмированных Деда Мороза и Снегурочку. Такие данные приводят аналитики сервиса Авито Услуги.

По данным экспертов, горячая пора для артистов наступает после 20 декабря и продолжается до конца январских каникул. При этом заказчики бронируют услуги Дедов Морозов и Снегурочек заранее. Сами артисты об этом знают, поэтому тоже стараются разместить свои предложения раньше. Об этом свидетельствует рост таких объявлений на 37%.

Аналитики Авито Услуг обращают также внимание на рост спроса к бармен-шоу. За год такие предложения стали интереснее клиентам в два раза — рост на 100%.

Популярность шоу мыльных пузырей и световых представлений за год увеличилась на 65% и 27% соответственно. По данным сервиса, цены на такие программы начинаются от 5 тыс. руб. за получасовое шоу.

В числе услуг, подходящих для организации новогодних мероприятий, популярно также бронирование танцевальных и музыкальных коллективов на праздники. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот сегмент вырос на 270% и 89% соответственно.

Кроме того, популярнее стали услуги по новогоднему оформлению пространств и мероприятий. За год спрос на бронирование фотозон вырос на 175% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а услуги по оформлению столов и стульев стали популярнее на 250% и 200% соответственно.

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