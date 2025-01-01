В Пермском крае простились с участником СВО Сергеем Порядиным Он погиб при выполнении боевой задачи Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Суксунского муниципального округа" ВКонтакте

Во время российской специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб житель Суксунского округа Пермского края Сергей Порядин. Об этом в соцсетях сообщила администрация муниципалитета.

«Сергей Павлович до конца с честью и достоинством исполнил воинский долг, проявив стойкость и мужество, оставаясь верным военной присяге, защищая безопасность страны», — сообщается в публикации.

Власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего. Информация о том, когда и при каких обстоятельствах он погиб, а также подробности жизни бойца не раскрываются. Прощание с погибшим прошло 19 ноября в с. Бор.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО погиб 48-летний старший лейтенант полиции из Пермского края Сергей Мизев. Прощание с ним состоялось также 19 ноября на родине военнослужащего в Верещагино.

