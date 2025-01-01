В зоне СВО погиб 48-летний старший лейтенант полиции из Пермского края Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Верещагинского округа

В Верещагино Пермского края 19 ноября состоится траурная церемония прощания с Сергеем Мизевым, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом пишет «Рифей».

Сергей Мизев родился в 1976 году и окончил местную школу, а затем получил специальность инженера-механика. На протяжении долгого времени служил в органах внутренних дел и ушёл на пенсию в звании старшего лейтенанта, за что был награждён несколькими ведомственными медалями. У него остались три дочери.

В рамках СВО Сергей служил в мотострелковом подразделении в должности рядового. Военнослужащий погиб 20 декабря 2024 года. Прощальная церемония пройдёт во Дворце досуга в Верещагино. Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сегодня же, 19 ноября, жители Еловского округа Пермского края проводят в последний путь Станислава Гилева, также участника специальной военной операции, который погиб при исполнении воинского долга в 2024 году. Церемония прощания началась в 10:00 в ритуальном зале, а затем продолжится в Культурно-досуговом центре с. Елово.

