В Прикамье хоронят погибшего год назад на СВО Станислава Гилева

фото предоставлено администрацией Еловского округа

В среду, 19 ноября, жители Еловского округа Пермского края проводят в последний путь Станислава Гилева, участника специальной военной операции, который погиб при исполнении воинского долга в 2024 году. Церемония прощания началась в 10:00 в ритуальном зале, а затем продолжится в Культурно-досуговом центре с. Елово в 12:00. /Об этом пишет ВЕТТА.

Станислав Гилёв родился в Перми, но с семи лет жил в с. Елово, где окончил школу. После обучения на повара в СПТУ-76 он также прошел курсы электрогазосварщика. В разные годы работал в компаниях «ЛУКОЙЛ-Пермь» и «Дилия».

В 2011 году Станислав женился, в семье родились двое детей — дочь Дарина и сын Савелий.

1 ноября 2024 года Гилёв заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО. Служил стрелком в штурмовой роте. 23 ноября 2024 года пропал без вести, и спустя два дня был официально признан погибшим.

Администрация Еловского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким Станислава Гилева.

