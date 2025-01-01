Пилотный проект Пермского края и Ространснадзора внедрят в другие регионы Проект упростил поиск нарушителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках Транспортной недели—2025 губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Ространснадзора Виктор Гулин обсудили итоги пилотного проекта по внедрению интеллектуальных транспортных систем региона в контрольную деятельность Ространснадзора. Как рассказали в краевом правительстве, проект планируется внедрить и в другие регионы.

«Пермский край стал первым регионом, реализовавшим данный проект. Благодаря успешной реализации «пилота» в Пермском крае аналогичные проекты Ространснадзор планирует реализовать теперь также в Челябинской и Смоленской областях», — сообщает пресс-служба.

В минтрансе пояснили, что проектом предусматривается установка передвижной камеры фотовидеофиксации за несколько километров от поста сотрудников Ространснадзора, которая в автоматическом режиме считывает все госномера проезжающих автомобилей.

В случае нарушения информация автоматически передаётся в базу надзорного органа, и сотрудники на своём посту останавливают уже не случайный автомобиль, а именно тот, который нарушил правила или зарегистрирован на территории другого государства. Реализация проекта позволила упростить поиск нарушителей и повысить безопасность дорожного движения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что делегация Прикамья представляет проекты региона на Транспортной неделе в Москве. На объединённом стенде представлены проекты по развитию водного транспорта, обновлению автобусного и трамвайного парков, дорожного строительства и внедрению интеллектуальных систем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.