Глава фермерского хозяйства в Прикамье похитила из бюджета около 3 млн рублей Дело рассмотрит суд

Сергей Глорио

Глава фермерского хозяйства похитила более 2,9 млн руб. из бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Так, 48-летней женщине из Оханского округа вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Прокуратура направила уголовное дело в Ленинский райсуд.

Установлено, что с 2021 по 2023 год она отправляла в минагро Пермского края документы с ложной информацией о проведении агротехнологических работ. Глава хозяйства делала это для получения субсидии на возмещение затрат.

Обвиняемая заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

