В Перми осудят похитителей дизельного топлива Поделиться Твитнуть

Как сообщили в региональном управлении МВД, в Перми завершено предварительное расследование уголовного дела о краже дизельного топлива, в котором обвиняются четыре человека в возрасте от 39 до 57 лет. Следствие установило, что они совершили два преступления по ст. 158 УК РФ «Кража», однако одно из них не было доведено до конца.

Инициатором преступной схемы стал 57-летний житель Перми. Двое его сообщников устроились охранниками на нефтеперерабатывающее предприятие, что позволило беспрепятственно пропускать автомобили с похищенным топливом. К схеме также были привлечены двое других сотрудников завода, которые непосредственно занимались хищением из трубопровода, а также водитель с доступом на территорию предприятия и специальным автомобилем для перевозки нефтепродуктов.

В апреле 2023 года преступная деятельность группы была пресечена правоохранителями при попытке похитить около 8 тонн топлива. Водитель задержан при сбыте краденого. Остальные участники задержаны на рабочих местах, а организатор — при попытке покинуть регион.

По предварительным данным, в феврале 2023 года фигуранты похитили около 6 тонн дизельного топлива на сумму более 200 тыс. руб.

На время следствия двоим фигурантам был избран запрет определенных действий, еще двоим — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении двух участников выделено отдельное производство.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.