Сотрудница страховой компании в Пермском крае присвоила себе более 1 млн рублей Деньги она получила от заключивших договоры страхования клиентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудницу филиала крупной страховой компании в Пермском крае осудили за присвоение более 1 млн руб. Соликамский городской суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершённое в особо крупном размере).

«В суде установлено, что осенью 2024 года обвиняемая, являясь сотрудником филиала крупной страховой компании, присвоила более 1 млн руб., полученных от граждан, заключивших договоры страхования», — сообщается на едином портале прокуратуры Российской Федерации.

В ходе предварительного расследования женщина частично возместила нанесённый ущерб. В ходе рассмотрения уголовного дела суд учёл позицию государственного обвинения и назначил виновной штраф, а также удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны. В данный момент приговор не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.