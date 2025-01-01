Пермский ОДК-СТАР получил награду за создание системы управления двигателем ПД-35 Премия «Авиастроитель года» вручалась по итогам 2024 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

Коллектив конструкторов пермского АО «ОДК-СТАР» по итогам 2024 года стал победителем премии «Авиастроитель года» в номинации «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)». Предприятие удостоено награды за создание системы автоматического управления (САУ) двигателем ПД-35.

«Коллектив ОДК-СТАР в кратчайшие сроки выполнил комплекс опытно-конструкторских работ по созданию и изготовлению САУ-35. В конструкции задействованы только российские компоненты и элементная база. Проведена технологическая подготовка производства, созданы новые стенды для испытаний электронных и гидромеханических агрегатов», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Специалисты внедрили технологию разработки и изготовления электронных агрегатов, способных выдерживать высокие температуры, подобраны материалы, обеспечивающие защиту печатных плат и электрорадиоизделий. Уникальна и разработка математического и программного обеспечения для САУ-35, заранее было рассчитано управление традиционной и малоэмиссионной камерой сгорания.

ПД-35 представляет собой первую российскую газотурбинную силовую установку большой тяги, которая станет базовой для семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн для перспективных широкофюзеляжных пассажирских и транспортных самолётов. Головной разработчик — «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — "ОДК-Пермские моторы».

Ранее «Новый компаньон» писал, что губернатор Пермского края вручил благодарственные письма восьми специалистам АО «ОДК-СТАР» к юбилею выпуска первого пермского карбюратора.

