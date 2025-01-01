Специалисты авиационной промышленности Прикамья отмечены наградами Благодарственные письма губернатора Пермского края получили восемь сотрудников «ОДК-СТАР» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

85 лет назад на предприятии АО «ОДК-СТАР» был выпущен первый пермский карбюратор. К этому событию было приурочено торжественное награждение Благодарственными письмами губернатора Пермского края специалистов авиационной промышленности.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин приветствовал участников мероприятия, отметив, что предприятие является флагманом региона в авиационной отрасли, и поблагодарил специалистов и ветеранов АО «ОДК-СТАР» за их работу.

«Желаю вам, не одно десятилетие заводить моторы не только в авиационной, но и нефтегазовой отрасли. Строительство новых корпусов позволит нарастить производственные мощности и выпускать новую продукцию», — отметил Дмитрий Махонин.

За вклад в развитие авиационной промышленности Прикамья и многолетний добросовестный труд наградами были отмечены Александр Громов, Алла Созонова, Владимир Фомичкин, Илья Полушкин, Ольга Харисова, Роман Бабенышев, Юрий Попов и Юрий Утробин. Кроме того, Дмитрий Махонин пообщался с семьёй Фомичкиных, чей общий трудовой стаж работы на заводе составляет почти 90 лет.

Отметим, что «ОДК-СТАР» сегодня является единственным в России производителем систем автоматического управления газотурбинными двигателями. Говоря о перспективах развития, управляющий директор предприятия Сергей Попов отметил, что в 2024 году «ОДК-СТАР» выпустило 9,8 тыс. изделий, и планирует поднимать этот показатель.

«Для этого ведётся строительство сразу трёх производственных корпусов общей площадью 21,3 тыс. кв. м — испытательного, для производства гидромеханических агрегатов и корпуса электронных агрегатов», — сообщил Сергей Попов.

