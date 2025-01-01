В Перми из-за сильного ветра обрушились опорные столбы в ЖК «Погода» Листы металлопрофиля упали на землю рядом с автомобилями Поделиться Твитнуть

В Перми из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий рухнули опорные столбы в жилом комплексе «Погода». Об этом пишет сайт perm.aif.ru.

Инцидент произошёл днём 19 ноября. По словам местных жителей, деревянные конструкции были снесены ветром возле парковки рядом с домами. Очевидцы поделились фотографиями, на которых видно, как две опоры упали в одном направлении, прижав металлический забор.

Один из свидетелей рассказал, что столбы рухнули как костяшки домино, так как были соединены проводом и плохо закреплены.

Под весом конструкций листы металлопрофиля обрушились на землю рядом с припаркованными автомобилями. О повреждениях машин очевидцы не сообщили. Местные жители считают, что причиной происшествия стал сильный ветер, который поднялся в районе жилого комплекса.

Ранее синоптики рассказали о прохождении над Пермью холодного фронта, что вызвало порывы ветра до 20 м/с.





