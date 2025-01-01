Через Пермский край проходит холодный фронт Началось понижение температуры, а дождь превращается в снег Поделиться Твитнуть

ГИС-центр ПГНИУ

Холодный фронт в эти минуты пересекает Пермский край, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В 11:40 по местному времени он миновал Пермь. В этот момент в аэропорту Большое Савино были зафиксированы порывы ветра до 21 м/с.

По данным метеостанций, в 11:00 в Верещагино порывы ветра достигали 19 м/с, а в Оханске — 18 м/с. Также наблюдались кратковременные ливневые дожди.

После прохождения фронта небо начало проясняться примерно вдоль линии от Ижевска до Красновишерска (сейчас эта зона пересекает Пермь и видна на снимке как тёмная полоса).

Далее облачность вновь будет увеличиваться, и похолодание станет более интенсивным, особенно на севере края, где уже выпал ливневый снег.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми сегодня утром был побит суточный температурный максимум для 19 ноября, державшийся с 2008 года (+6,1°). На городской метеостанции в 8 утра зафиксировали температуру +6,6°, а в Чайковском столбик термометра поднялся до +7,9°. Ожидалось, что к концу сегодняшнего дня похолодает до -1…+1°, а на северо-западе региона до -3°.

