Погода в Перми побила суточный рекорд по теплу 2008 года

Константин Долгановский

В Перми сегодня утром был побит суточный температурный максимум для 19 ноября, державшийся с 2008 года (+6,1°). Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

На городской метеостанции в 8 утра зафиксировали температуру +6,6°, а в Чайковском столбик термометра поднялся до +7,9°. Ожидается, что потепление продлится до полудня, достигнув пика около +8°. Затем придёт холодный фронт, принеся с собой кратковременные дожди и вечернее похолодание до -1…+1°, а на северо-западе региона до -3°.

По прогнозам синоптиков, перед приходом холодного фронта в южной части края усилится ветер (порывы до 15 м/с), а на севере — уже после его прохождения, в тылу циклона (до 15-20 м/с).

В четверг и пятницу погоду будет формировать антициклон, образовавшийся в умеренно-холодной воздушной массе. Его центр переместится через Южный Урал с запада на восток.

В четверг по краю ожидается 0…-5°, в Перми -1…-3°. В ночь на пятницу похолодает до -3…-8° по области и -5…-7° в Перми. Днем в пятницу температура составит 0…-5° по краю и -1…-3° в Перми. Осадков не прогнозируется, ветер будет слабым.

В южной половине региона и в Перми в пятницу утром есть вероятность увидеть солнце, отмечают синоптики.

