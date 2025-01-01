В программу Пермского марафона в 2026 году впервые войдёт костюмированный забег Регистрация на событие началась 18 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Регистрация на IX Пермский марафон, который пройдёт в Перми 5 и 6 сентября 2026 года, началась 18 ноября. Об этом сообщает администрация краевой столицы. В программу предстоящего события впервые войдут костюмированный, семейный забег и забег на результат на 2,5 км.

«Ежегодная программа включает 42,2 км — классический марафон, 21,1 км — полумарафон, 10 тыс. м, 5 тыс. м, 2500 м, 1 тыс. м, эстафету «Экиден», забег на колясках. В 2026 году появится новый формат: костюмированный, семейный забег на 2500 м и на результат, который добавит событию ещё больше ярких эмоций и зрелищности», — отметили в пресс-службе мэрии.

В рамках подведения итогов главного бегового события года и его спутников 18 ноября мэр Эдуард Соснин наградил 69 спортсменов, которые приняли участие во всех мероприятиях-спутниках Пермского марафона, команду марафона и партнёров. Участниками марафона в 2025 году стали более 17 тыс. человек, что обеспечило Перми второе место в России по приросту спортсменов.

Напомним, победителями Пермского марафона-2025 стали спортсмены из Кении. Дистанцию на 42 км 195 м среди мужчин быстрее всех преодолел Лангат Элькана, а среди женщин - Нима Мсуади.

