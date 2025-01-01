В Госдуме анонсировали ограничения на использование мини-мотоциклов Поделиться Твитнуть

На совместном заседании комитета Госдумы по молодежной политике и аппарата уполномоченного по правам человека обсуждалась проблема аварий с участием детей на питбайках. В обсуждении приняли участие представители Госавтоинспекции, Минтранса и Минпромторга. Об этом пишет «Пятница».

Питбайки — это мини-мотоциклы, предназначенные для езды по бездорожью и участия в спортивных соревнованиях на закрытых трассах. Этот вид транспорта свободно продается на маркетплейсах в качестве спортинвентаря и не требует регистрации в Госавтоинспекции, несмотря на свою высокую скорость. Ведомство уже несколько лет привлекает внимание к проблеме аварийности с участием питбайков.

На совещании было предложено ужесточить ответственность родителей, которые покупают питбайки для своих детей, а также рассмотреть возможность запрета продажи бензина несовершеннолетним. Кроме того, Минтранс пообещал внести изменения в ПДД, запрещающие выезд на питбайках на дороги общего пользования.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на заседании правительства Пермского края летом этого года была затронута тема возросшей аварийности с питбайками, на которых ездят подростки, нарушая ПДД. Указывалось, что выросшая популярность этого вида транспорта среди подростков стала причиной резкого роста ДТП. В 2022 году было девять таких ДТП, а в 2024 году уже 15. В этих авариях оказалось 19 пострадавших, а один человек погиб.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание на эту проблему и сказал, что сегодня питбайки используют «даже не подростки, а дети дошкольного возраста».

«Это просто какое-то безумие, когда родители позволяют без присмотра пользоваться этим транспортным средством — мощным, опасным», — прокомментировал глава региона.

Зачастую на питбайках ездят в городских лесах и пригородной зоне. В связи с возросшей аварийностью этого вида транспорта губернатор попросил разработать и подготовить план мероприятий по снижению аварийности.

