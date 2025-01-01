Губернатор Прикамья призвал снизить число аварий с участием питбайков В Пермском крае разработают соответствующий план мероприятий Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 3 июля была затронута тема возросшей аварийности с питбайками, на которых ездят подростки, нарушая ПДД. По данным и.о. министра территориальной безопасности региона Александра Иванова, выросшая популярность этого вида транспорта среди подростков стала причиной резкого роста ДТП. В 2022 году было девять таких ДТП, а в 2024 году уже 15. В этих авариях оказалось 19 пострадавших, а один человек погиб.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание на эту проблему и сказал, что сегодня питбайки используют «даже не подростки, а дети дошкольного возраста».

«Это просто какое-то безумие, когда родители позволяют без присмотра пользоваться этим транспортным средством — мощным, опасным», — прокомментировал глава региона.

Зачастую на питбайках ездят в городских лесах и пригородной зоне. В связи с возросшей аварийностью этого вида транспорта губернатор попросил разработать и подготовить план мероприятий по снижению аварийности.

Как ранее писал «Новый компаньон», по официальным данным, за последние пять лет в Прикамье смертность на дорогах снизилась почти на 30%. Также уменьшилось количество «пьяных» ДТП.

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