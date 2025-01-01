В Прикамье за пять лет смертность на дорогах снизилась почти на 30% Также отмечается уменьшение количества «пьяных» ДТП Поделиться Твитнуть

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На заседании краевого правительства обсудили состояние безопасности дорожного движения в регионе. Смертность в ДТП за последние пять лет сократилась на 30%. Такие данные привёл и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Александр Иванов.

По его данным, количество ДТП в Прикамье с 2019 по 2024 год сократилось с 2995 до 2013.

«Каждое 11 ДТП в Пермском крае привело к смертельному исходу. Большая часть — по вине водителей. За прошедший год погибли и пострадали 2761 человек. В первую очередь пострадавшими становятся сами водители и их пассажиры, чуть меньше — пешеходы», — пояснил чиновник

В прошлом году в авариях погибли 219 человек, а с начала этого года — 77.

Иванов отметил, что с 2019 по 2024 год в Прикамье в пять раз снизились ДТП с электросамокатами (с 82 до 16 случаев) и на 35% стало меньше аварий по вине пьяных водителей (с 385 до 251).

Показатель смертности в ДТП в регионе в целом упал на 28,8% — с 285 до 219, а количество детей, пострадавших в авариях, снизилось на 33% (с 414 до 302).

Как отметил чиновник, в прошлом году отрицательная динамика сложилась в пяти муниципальных округах: Ильинском, Кишертском, Кудымкарском, Соликамском и Юсьвинском. В то же время в 10 округах она была положительной: в Бардымском, Губахинском, Добрянском, Кунгурском, Кизеловском, Берёзовском, Большесосновском, Гайнском, Юрлинском и Лысьвенском.

В структуре ДТП из 2013 аварий 1780 произошли по вине водителей.

Отдельно Иванов остановился на данных статистики по авариям, которые случались по вине пьяных водителей. По итогам 2024 года число водителей с признаками опьянения снизилось на 9,1%, а количество раненых в этих авариях — на 8,7.

С 2024 по 2025 год поступило 43 заявления о выявленных пьяных водителях за рулём. После этого 27 жителей получили вознаграждения в 5 тыс. руб. 22 водителя привлечены к административной ответственности, а пять — к уголовной.

Новой проблемой стала возросшая популярность питбайков. Она привела к росту ДТП с участием детей на 66,7% (с девяти в 2022 году до 15 в 2024-м).

Как рассказал министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков, сейчас идёт реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Его цель — к 2030 году снизить количество погибших в дорожных авариях на 30%.

Из презентации Сергея Вешнякова

С 2025 по 2030 год для реализации проекта выделят 92,33 млн руб. Из этой суммы 15,33 млн руб. — в 2025 году. На эти деньги в Прикамье оборудуют интерактивные пешеходные переходы, установят светофоры вызывного действия и проведут мероприятия по снижению аварийной опасности на определённых участках.

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